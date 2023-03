Yoshikazu Higashitani © Reprodução Youtube/Gaasyy

A câmara alta do parlamento do Japão decidiu expulsar um produtor de vídeos sobre escândalos de celebridades para a plataforma Youtube, eleito deputado em 2022, por faltar a todas as sessões, foi anunciado esta quarta-feira.

O comité disciplinar da Câmara dos Conselheiros confirmou por unanimidade a decisão, tomada na terça-feira. Esta é a primeira vez que um deputado é expulso do parlamento japonês (Dieta) desde 1951, de acordo com a imprensa nipónica.

A Dieta tinha, no início do mês, ordenado a Yoshikazu Higashitani, de 51 anos, conhecido nas redes sociais pelo pseudónimo "GaaSyy", que pedisse desculpas à assembleia.

Mas Higashitani, um dos dois deputados eleitos pelo pequeno partido Seijika Joshi 48, não respondeu a essa ordem.

A expulsão é a punição mais severa que um deputado pode receber no Japão e esta é a terceira vez que foi imposta desde a adoção da atual Constituição, em 1947.

As duas expulsões anteriores foram Tomozo Ogawa, em 1950, e Kanichi Kawakami, em 1951, durante o período pós-guerra do Japão.

Depois da eleição, em julho, Higashitani permaneceu no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde já morava, dizendo não ousar voltar ao Japão por medo de ser preso.

A polícia japonesa está a investigar Higashitani por suspeitas de intimidação e difamação de celebridades nos vídeos que publica na internet, de acordo com a imprensa local.

Higashitani vai ser substituído por outro membro do partido Seijika Joshi, que mudou de nome várias vezes desde a criação em 2013. Inicialmente, o partido foi formado para se opôr à taxa de licença da televisão pública japonesa NHK.

O Seijika Joshi considerou a expulsão de Higashitani ilegal.