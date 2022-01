Derrocada de falésia no Brasil faz seis mortos. Vinte pessoas estão desaparecidas

Os bombeiros trabalham no local com equipas de resgate e mergulhadores © Minas Gerais State Fire Department/EPA

Por Cátia Carmo 08 Janeiro, 2022 • 23:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Seis pessoas morreram este sábado e 20 estão desaparecidas após a queda de um rochedo sobre embarcações turísticas no Lago de Furnas, em Minas Gerais, no Brasil, avança a AFP. Vários vídeos a circular nas redes sociais mostram o momento em que o rochedo se desprendeu da falésia e caiu sobre as embarcações, perante o pânico das pessoas que estavam noutros barcos e presenciaram o acidente.

Além dos seis mortos e 20 desaparecidos, 32 pessoas ficaram feridas, revelam os bombeiros, que trabalham no local com equipas de resgate e mergulhadores. O número de desaparecidos foi calculado com base em "informações de testemunhas, agências de turismo e familiares".

A forte chuva que se tem registado nos últimos dias terá impulsionado, segundo os bombeiros, a derrocada da falésia.