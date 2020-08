Desabamento de edifício na China faz pelo menos 17 mortos

© Jin Ji/EPA

Por Lusa/TSF 29 Agosto, 2020 • 16:56

O desabamento na China de um edifício onde ficava um restaurante provocou pelo menos 17 mortos, estando as operações de socorro a tentar encontrar sobreviventes sob os escombros, indicaram os 'media' estatais.

O edifício colapsou durante a manhã em Xiangfen, na província de Shanxi (norte), segundo a agência Nova China, que cita as autoridades.

Segundo os últimos dados divulgados, 45 pessoas tinham sido retiradas dos escombros, 17 das quais já sem vida, sete com ferimentos graves e 21 afetadas de forma mais ligeira, indicou a mesma fonte.

Foram divulgados vídeos pela televisão pública CCTV mostrando bombeiros, militares e habitantes locais a tentarem retirar blocos de betão com as mãos ou com a ajuda de barras de ferro.

O prédio tinha dois andares e as imagens mostram que ficou completamente destruído, não tendo sido divulgada a causa do desmoronamento.