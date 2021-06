Prédio de 12 andares desaba em Miami. Operações de buscas em curso, com uma morte confirmada

O edifício colapsou parcialmente © Google Streets

Um prédio de 12 andares desabou em Miami Beach, Florida, nos Estados Unidos. A BBC avança que pelo menos uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas. O New York Times reporta que pelo menos uma pessoa foi resgatada.

Foi montada uma grande operação de busca e resgate, com mais de 80 meios da proteção civil, para encontrar pessoas entre os escombros.

O edifício colapsou parcialmente, e os bombeiros foram chamados ao local. De acordo com o jornal Daily Mail, são desconhecidas as causas que provocaram o desabamento. O jornal adianta que tudo indica que haja pessoas entre os destroços que se empilharam na avenida Collins. Algumas testemunhas contaram que ouviram pessoas gritar debaixo dos escombros.

BREAKING: Multi-level building collapse reported in Surfside, Florida. Multiple emergency agency's responding. #miami



pic.twitter.com/xDlVUeTfle - Izzy (@YWNReporter) June 24, 2021

⚠️ #URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

More to follow! pic.twitter.com/qZW3v5SEWA - Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 24, 2021

#BREAKING: Emergency crews are responding to a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue in #Miami, FL. 80 units have responded to the scene, according to a tweet from Miami-Dade Fire Rescue.pic.twitter.com/HzXOI8QA0n - Brennan Prill (@WxBrenn) June 24, 2021

Visual of Rescue team heading towards the collapsed building , surfside , Miami, florida pic.twitter.com/6GKV827UHg - ☢️ ᷜ ⷶ ⷶ ᷝ ⷶ- ᷠ ⷶ ᷚ™ (@Kaala_Nag) June 24, 2021