Desaparecimento do voo MH370 pode ter sido originado por ataque suicida do piloto

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Fevereiro, 2020 • 11:26

A revelação foi feita pelo antigo primeiro-ministro australiano Tony Abbott. O antigo líder do Executivo da Austrália baseia-se nas suspeitas que altos responsáveis do Governo da Malásia mantiveram, desde que, há seis anos, perderam o rasto ao avião da Malasian Aiirlines.

Tony Abbott era o líder do Governo australiano, à data do desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines, a 8 de março de 2014. A aeronave seguia de Kuala Lumpur para Pequim.

Por mais empenhado que estivesse na investigação do paradeiro do avião, a verdade é que o Governo australiano não conseguiu encontrar o aparelho antes de as buscas terem sido terminadas, no fim de 2017.

Foi em declarações para um documentário do canal Sky News que Tony Abbott garantiu que a desconfiança das autoridades da Malásia pairava sobre o piloto Zaharie Ahmad Shah, que terá provocado a queda do avião, como relata o Jornal de Notícias. "Mesmo dentro do Governo da Malásia, as pessoas com funções de alto relevo, todos pensavam que se tratava de um ataque suicida por parte do piloto."

O primeiro-ministro que esteve à frente do Governo entre 2013 e 2015 fez questão de dizer: "Quero ser totalmente claro. Foi interpretação dos níveis mais altos do Governo que certamente se tratou de um ataque suicida do piloto." De facto, o relatório independente da Malásia, depois de uma investigação que durou até 2018, especifica que a direção da aeronave foi alterada manualmente.

No entanto, foi também uma possibilidade levantada ao longo da investigação que tenha havido intervenção de terceiros, ainda que nenhum suspeito tenha sido nomeado. O relatório também mencionava que não havia indícios comportamentais anormais nem níveis de stress anómalos nos dois pilotos. No mesmo documento, é esclarecido que nenhum dos passageiros tinha qualificações para pilotar o avião.

Tony Abbott aproveitou para descartar as críticas das famílias das vítimas, que lançaram dúvidas quanto à possível ocultação de dados por parte da companhia aérea e do Governo da Malásia. "Não tenho razões para aceitar essa teoria", alegou.

Os investigadores que redigiram o relatório datado de 2018 argumentaram que a causa do desaparecimento da aeronave só poderá ser conhecida quando os destroços e as caixas negras forem encontrados.