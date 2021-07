Desarmada bomba de 500 quilos da II Guerra Mundial no sudeste de França

A bomba foi protegida sob mais de três metros de terra © Loic Venance/AFP

Por Lusa 04 Julho, 2021 • 21:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma bomba de 500 quilos datada da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi este domingo desarmada perto de Saint-Etienne, sudeste de França, numa operação que envolveu a retirada de 1800 pessoas, informa a agência France Press.

Segundo as autoridades, a bomba de 500 quilos foi descoberta em abril de 2020 durante uma terraplenagem, mas foi lançada em março de 1944 pela Real Força Aérea durante a destruição de fábricas instaladas na cidade de La Ricamarie, no sul do departamento do Loire, região Auvérnia-Ródano-Alpes, que eram usadas pelo ocupante alemão.

Apesar de não representar um perigo para a população, a bomba foi protegida sob mais de três metros de terra pelo serviço de desminagem de Lyon, aguardando sua desativação este domingo e seu transporte para um local no norte da França.

A operação mobilizou várias centenas de pessoas, incluindo 130 polícias que asseguraram a delimitação do perímetro, colocados sob a vigilância de câmara de vídeo e um drone", disse Thomas Michaud, secretário-geral do departamento francês do Loire, na região de Auvérnia-Ródano-Alpes.