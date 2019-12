Porto, 08/08/2017 - Autodenominada organização contraterrorista combate o extremismo nas frentes digitais. Grupo combate a ISIS ou DAESH ( estado Islâmico ) na internet Computador, Laptop (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

As polícias de Espanha e Marrocos desmantelaram, esta quarta-feira, uma célula do Daesh com quatro militantes que atuavam entre os dois países. O líder do grupo foi detido nos arredores de Madrid e os restantes em Nador, no noroeste de Marrocos.

Os homens, com idades entre os 24 e 39 anos, são suspeitos de propaganda terrorista e de crimes de sangue em nome do auto-intitulado Estado Islâmico.

De acordo as autoridades, o grupo planeava estava a planear ataques terroristas em vários países.