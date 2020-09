Descoberta a temperatura mais baixa de todos os tempos no hemisfério Norte

Meteorologistas descobriram que a leitura da temperatura mais baixa teve origem na Gronelândia © Direitos reservados

O registo da temperatura mais baixa de todos os tempos acaba de ser atualizado pelos investigadores da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Entre os arquivos da OMM referentes à recolha de dados em estações meteorológicas no extremo superior do mundo, os meteorologistas descobriram que a leitura da temperatura mais baixa teve origem numa estação meteorológica automática na Gronelândia no meio de um inverno, há quase 30 anos. A temperatura de -69,6ºC é um valor 2ºC abaixo do registo anterior, assinala o jornal The Guardian.

A estação Klinck, na Groenlândia, perto do cume de um manto de gelo, quase atingiu os -70ºC a 22 de dezembro de 1991. A leitura recorde até aqui eram os -67,8ºC registados em Verkhoyansk, na Rússia, em fevereiro de 1892, e em Oimekon, também em território russo, em janeiro de 1933.

Apesar do frio extremo que os três valores representam, o recorde mundial foi de -89,2ºC, atingido a 21 de julho de 1983, em pleno inverno do hemisfério Sul, na estação meteorológica de grande altitude Vostok, na Antártida.

Estas métricas têm sido de particular relevância para os investigadores, numa altura em que as alterações climáticos impelem a comunidade científica a criar modelos que reflitam as oscilações de temperatura, desde o passado até ao futuro. Esta semana uma equipa de investigadores descobriu que o gelo marinho no Ártico encolheu para o segundo nível mais baixo em 40 anos. A estação meteorológica de Verkhoyansk, cujo recorde de frio foi derrubado pela nova descoberta nos arquivos, assinalou uma temperatura de 38ºC a 20 de junho deste ano, um valor que a OMM considera candidato à temperatura mais alta desde que há registo no Norte do Círculo Polar Ártico.