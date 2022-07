Descoberta em Israel moeda rara com representação de uma deusa romana

Por Lusa 28 Julho, 2022 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma moeda de bronze com 1.850 anos, "extremamente bem preservada" e com a representação da deusa romana da lua Luna, foi descoberta no mar de Israel, revelou a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA).

O artefacto, encontrado durante escavações na cidade costeira de Haifa, no norte, tem o retrato da deusa Luna acima do símbolo do signo do Caranguejo de um lado, e a cabeça do imperador romano António Pio do outro.

"Esta é a primeira vez que tal peça foi encontrada na costa de Israel", apontou Jacob Sharvit, diretor do departamento de arqueologia marinha da IAA, em comunicado.

A moeda estava num "pequeno tesouro", juntamente com outras peças, explicou Sharvit à agência France-Presse (AFP), acrescentando que as circunstâncias da descoberta indicam que houve um naufrágio nas proximidades.

Estas peças estão "extremamente bem preservadas" e algumas são "realmente muito raras".

"A sua descoberta completa partes do quebra-cabeça histórico do passado do país", adiantou ainda.

A moeda da deusa romana foi cunhada durante o governo de Antonino Pio, 138-161 depois de Cristo (d.C.), em Alexandria, Egito, de acordo com a IAA.

A inscrição "ano oito", corresponde ao oitavo ano do reinado do imperador, que ocorreu durante a 'Pax Romana', período considerado como uma era de ouro e de relativa tranquilidade do Império Romado.

Ao contrário de seus antecessores, Antonino Pio não era soldado e nunca participou em batalhas, salientou o IAA.

"Construiu templos, teatros, mausoléus magníficos e promoveu a ciência e a filosofia", frisou ainda.