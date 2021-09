Descobertos mais de 150 carros clássicos abandonados num armazém em Londres

Carros clássicos encontrados num armazém no Reino Unido © London Barn Finds/Instagram

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 06 Setembro, 2021 • 14:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram descobertos perto de 170 carros clássicos que foram deixados para trás, num armazém no Norte de Londres, perto do campo de futebol de Tottenham Hotspur.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por London Barn Finds (@londonbarnfinds)

De acordo com La Vanguardia, um empresário, apreciador de carros clássicos, acumulou ao longo de anos no armazém veículos antigos, uma atividade que considerava um hobby, mas também um investimento. No entanto, os automóveis apresentam-se sujos e mal conservados.

As autoridades londrinas decidiram demolir o armazém, na execução de um programa de reforma, e o empresário foi forçado a vender os veículos antes do que antecipava. Há alguns dias, a empresa encarregada de vender os carros, a London Barn Finds, abriu portas para tentar colocar alguns à venda e anunciou que os que não foram comprados serão leiloados no eBay.

Os carros encontrados são de uma grande variedade de marcas, principalmente britânicas e europeias: da MG à Land Rover e à Mercedes-Benz. Destacam-se um MG 1948, um Mercedes 200 Ponton 1957, um Porsche 911 1973 e várias carrinhas Volkswagen Beetles e Transporter, clássicos da mesma marca.