Descobertos três novos campos de petróleo e gás no sul da Argélia

A empresa argelina Sonatrach anunciou esta terça-feira três novas descobertas de petróleo e gás no sul da Argélia, uma delas em parceria com a gigante italiana Eni.

"Durante o teste de produção, o poço registou 1.300 barris por dia de petróleo e 51.000 metros cúbicos por dia de gás", referiu a Sonatrach em comunicado divulgado no seu portal.

A empresa acrescentou que a exploração destes campos começará após um "rápido desenvolvimento" dada a sua proximidade com as instalações existentes de Ohanet e Rhourde Oulad Djemaa (ROD).

A descoberta com a Eni, a Rhourde Oulad Djemaa Ouest-1 (RODW1) segue-se à descoberta do HDLE-1, na concessão de Zemlet el Arbi, anunciada em março deste ano.

As conceções de Zemlet el Arbi e Sif Fatima 2 são operadas em conjunto pela Sonatrach (51%) e pela Eni (49%).

A descoberta surge no decorrer de uma nova campanha de exploração que envolve a perfuração de cinco poços na bacia norte de Berkine, no Centro-Este do país.