"Desde sábado, a situação piorou." Portugueses "dececionados" por não poderem viajar do Reino Unido

A três dias do Natal, o Governo britânico está cada vez mais pressionado a decretar o confinamento total para travar a nova variante do coronavírus. Os conselheiros do Governo consideram que a nova variante já está em grande parte do país e que os casos vão aumentar depois do Natal.

Henrique Carneiro, presidente do Centro Português de Apoio à Comunidade Lusófona, em Londres, é um dos portugueses que optou por não viajar para Portugal com a família, e conta à TSF que muitos cidadãos nacionais a viver em Inglaterra fizeram o mesmo, com receio de não poderem regressar. "Costumava ir com a família, todos os anos, e este ano decidimos não ir, por vários perigos: não sabemos se, ao voltar, temos de ficar de quarentena os 14 ou dez dias em casa; se até não podemos entrar, porque há situações agora que alguns países nem estão a aceitar; não sabemos se depois a Inglaterra não vai aceitar os voos vindos de Portugal."

Os receios dos portugueses são muitos, tais como a falta de aceitação por parte das entidades empregadoras caso seja necessária a quarentena no regresso. "As empresas hoje não aceitam como desculpa dizer 'eu viajei e agora tenho de ficar dez ou 14 dias em casa', e as pessoas correm o risco de perder o seu trabalho", lamenta o português.

O território britânico é por estes dias cada vez mais deserto. Henrique Carneiro confirma: "Londres em si, a capital, está basicamente fechada" a "75%". E, se os cálculos falham, a imagem da cidade é oferecida por uma descrição de recolhimento e ausência.

"Os centros comerciais estão fechados, a zona de comércio grande está fechada, pode fazer-se compras online e pode ir-se buscar aos locais, às lojas. Têm sempre um ou outro empregado, que depois vai servir o cliente. Os cafés estão abertos apenas para take-away, os restaurantes estão fechados, ou então servem só para take-away."

Natalina Monteiro, voluntária numa associação que ajuda a comunidade portuguesa em Londres, admitiu também à TSF que a população está a viver com medo. Muitos portugueses desistiram de viajar para Portugal, e há um sentimento de desânimo entre a comunidade portuguesa.

"O pessoal está um bocado atordoado e dececionado com estas últimas notícias. Desde sábado, a situação piorou." Para muitos, o Natal significará a retenção no país para onde emigraram, longe das famílias. "Houve muitos que tiveram a sorte de viajar na sexta-feira. Como se diz na gíria, safaram-se. Tenho muitos amigos que estavam por aí esta semana e que já não vão..."

