Desemprego no Reino Unido sobe para 3,9% no 1.º trimestre

A taxa de desemprego no Reino Unido subiu para 3,9% no primeiro trimestre, contra 3,8% nos três meses anteriores, informou esta terça-feira o Office for National Statistics (ONS) num comunicado.

A agência oficial revelou que este aumento da taxa de desemprego entre janeiro e março de 2023 em relação ao trimestre anterior foi impulsionado por um incremento de trabalhadores doentes.

A taxa de emprego no país aumentou para 75,9% - contra os 75,8% anteriores - disse o ONS, acrescentando que a taxa de inatividade económica no país foi de 21,9%.

As ofertas de emprego diminuíram em 55.000 para 1,08 milhões durante o período. Darren Morgan, diretor de estatísticas económicas da agência, afirmou que o emprego e o desemprego voltaram a aumentar nos primeiros três meses de 2023.

"Isto significa que o número de pessoas que não trabalham e que não procuram trabalho continua a diminuir, embora o número de pessoas que não trabalham devido a doença prolongada tenha aumentado novamente", afirmou.

"Apesar do crescimento contínuo dos salários, os rendimentos médios das pessoas estão a ser ultrapassados pelo aumento dos preços. O número de dias perdidos em greves voltou a aumentar em março", disse Morgan.