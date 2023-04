Desistir da Crimeia? Kiev responde a Lula que "não faz comércio com os seus territórios"

© Sergey Dolzhenko/EPA

Por Lusa 07 Abril, 2023 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano afirmou esta sexta-feira que a Ucrânia "não faz comércio com os seus territórios", em resposta à sugestão do Presidente do Brasil de Kiev desistir da Crimeia para travar a guerra

"A Ucrânia aprecia os esforços do Presidente do Brasil [Luis Inácio Lula da Silva] para encontrar uma solução para acabar com a agressão russa", declarou Oleg Nikolenko na sua conta na rede social Facebook.

"Ao mesmo tempo, temos que deixar claro: a Ucrânia não faz comércio com os seus territórios", acrescentou o porta-voz ministerial ucraniano.

Nikolenko também sublinhou que "não há alguma razão legal, política ou moral" para que desistam de "uma única polegada do território ucraniano", reafirmando que a Ucrânia mantém a sua posição sobre esta questão.

"Qualquer esforço de mediação para restaurar a paz na Ucrânia deve ser baseado no respeito pela soberania e na plena recuperação da integridade territorial da Ucrânia, seguindo os princípios da Carta da ONU", enfatizou Nikolenko.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia respondeu assim a algumas declarações recentes de Lula da Silva.

O Presidente brasileiro, que visita Pequim na próxima semana, vai propor ao homólogo chinês a promoção do diálogo entre a Rússia e a Ucrânia e afirmou que o país invadido poderá ter de ceder a Crimeia.

O Presidente da Rússia, Vladimir "Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo, tem que se repensar", disse na quinta-feira Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, durante um encontro com jornalistas.

Por outro lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "não pode querer tudo. A Otan [NATO] não vai poder se estabelecer na fronteira", sublinhou Lula, de acordo com a Agência Brasil.