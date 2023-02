Desmantelado grupo criminoso servo-croata que passou por Portugal

© Photo by Scott Rodgerson on Unsplash

Por Lusa 04 Fevereiro, 2023 • 17:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um grupo criminoso servo-croata suspeito de realizar centenas de roubos em toda a Europa, incluindo Portugal, foi desmantelado em novembro passado numa operação franco-espanhola, anunciaram este sábado as autoridades francesas.

A equipa de investigação franco-espanhola fez 25 detenções de membros deste grupo, composto por cerca de 60 pessoas, considerado bem estruturado, funcionando como uma "operação de clã", que incluía desde equipas de roubos a recetadores, passando por pessoas responsáveis pelo branqueamento do dinheiro recolhido.

O grupo criminoso organizava-se à volta de uma família que liderava equipas de assaltantes constituídas pelos seus membros e que tinha firmes instruções para apresentar resultados regularmente, de acordo com um comunicado da polícia francesa.

Entre julho de 2021 e outubro de 2022, o grupo percorreu a Europa, cometendo centenas de assaltos em Portugal, França, Espanha, Suíça, Itália, Holanda, Alemanha, Bélgica e Áustria, tendo provocado prejuízos de vários milhões de euros, segundo as autoridades.

No verão de 2021, as polícias de diversos países, de forma coordenada, começaram por monitorizar a atividade de duas dezenas de pessoas, através de intensivo trabalho de vigilância,

Em setembro de 2022, foi criada uma equipa de investigação franco-espanhola, sob a égide da Eurojust e com o apoio da Europol - duas agências europeias de prevenção e investigação criminal - para garantir uma melhor coordenação das operações em vários países.

Em 22 de novembro, 25 pessoas, com idades entre 20 e 40 anos, foram detidas em França, Espanha, Holanda, Croácia e Itália.

Entre estes membros do grupo que foram detidas, 17 aparecem no processo francês e oito no espanhol.

Durante as buscas foram apreendidos 550 mil euros em notas falsas, viaturas, armas, joias e artigos de luxo.

Dos 25 implicados, 23 foram indiciados por magistrados franceses ou espanhóis e dois encontram-se em prisão domiciliária em Itália e na Holanda, aguardando a entrega à justiça francesa, acrescentaram as autoridades em comunicado.