"Desmatamento zero da Amazónia." Lula garante Brasil "pronto para o combate à crise climática"

Lula da Silva, Presidente eleito do Brasil © Sebastião Moreira/EPA

O novo Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, apresenta a causa ambiental e a proteção da Amazónia como prioridades para o seu terceiro mandato.

Novamente eleito pelo Partido dos Trabalhadores apresenta um Brasil "pronto para se juntar ao combate à crise climática". Lula da Silva garante que o Brasil vai lutar pelo "desmatamento zero da Amazónia", porque "o Brasil e o planeta precisam de uma Amazónia viva".

"Vamos retomar o monitoramento da Amazónia e combater toda a atividade ilegal", garante o candidato eleito Presidente.

"Vamos reconquistar a credibilidade e a estabilidade do país para que os investidores retomem a confiança no Brasil. Queremos comércio internacional mais justo e retomar parceira com os EUA e UE. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, queremos exportar inteligência e conhecimento", refere Lula da Silva.

"Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça", diz.

Citando o Papa Francisco, que pediu para que o povo brasileiro "fique livre do ódio", Lula da Silva diz que deseja o mesmo e vai "trabalhar sem descanso" para cumprir esse objetivo.

"Todos os dias da minha vida eu lembro-me do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. A maior virtude de um governante é o amor pelo seu país e pelo seu povo. Não faltará amor a este país. Viveremos um novo tempo, de paz, amor e esperança. Para isso convido cada brasileiro: vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças", pede Lula da Silva, agradecendo novamente ao povo brasileiro.

"A nossa luta não começa e não termina com a eleição, a nossa luta pela conquista de um país justo será uma luta até ao fim da nossa vida. Eu determinei-me: o Brasil é minha causa, o povo é minha causa, combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até ao fim da minha vida", conclui.