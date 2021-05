Despedidos nove trabalhadores da Nova Zelândia que recusaram tomar a vacina contra a Covid-19

Nestes postos de trabalho da linha da frente na alfândega, 95% dos funcionários já receberam a primeira dose © Artur Machado/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 03 Maio, 2021 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência alfandegária neozelandesa demitiu nove trabalhadores fronteiriços que se recusaram a receber a vacina Covid-19. O país tinha exigido que todos os trabalhadores fronteiriços da linha de frente fossem vacinados até o final de abril.

Em fevereiro, Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, garantiu que o Governo não tornaria a vacina obrigatória para os trabalhadores da linha de frente e que aqueles que recusassem a vacina seriam transferidos para cargos de segundo plano. No entanto, detalha o jornal The Guardian, não foi possível encontrar um outro posto para realocar os nove trabalhadores que estavam em empregos a termo certo na fronteira marítima. Foi o que explicou Jacinda Funnell, uma representante da alfândega neozelandesa que, em declarações ao jornal britânico, lamentou a "situação difícil" de "desemprego" em que os trabalhadores foram deixados.

Nestes postos de trabalho da linha da frente na alfândega, 95% dos funcionários já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e 85% encontram-se já vacinados.

Como noticia o jornal The Guardian, a alfândega tem debatido sobre as opções disponíveis com os trabalhadores desde o início de março, e já tinha sido apurado que as atividades alternativas e "as opções para redistribuição eram muito limitadas". Jacinda Funnell garantiu ainda que a agência também explorou opções de redistribuição para outros locais do serviço público.

O Ministério da Saúde da Nova Zelândia emitiu uma diretriz, de acordo com a Lei de Resposta à Saúde Pública Covid-19, para tornar legal a exigência de vacinação até 1 de maio para qualquer pessoa que trabalhasse em ambientes fronteiriços de alto risco. Em abril, as Forças Armadas da Nova Zelândia ameaçaram dispensar membros do serviço que se recusassem a receber a vacinação contra a Covid-19. "Optar por não atender aos critérios básicos de prontidão para imunização resultará numa revisão do serviço futuro de um indivíduo", disse nessa altura Marshal Kevin Short, chefe das Forças Armadas.

Alguns sindicatos da Nova Zelândia já se manifestaram contra a demissão de trabalhadores que recusaram tomar a vacina, e argumentaram que estes deveriam ser redistribuídos.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19