Destituição de Trump? Há "provas esmagadoras de "conduta inapropriada"

© EPA

Por Lusa 03 Dezembro, 2019 • 23:18

O inquérito que visa a destituição de Donald Trump reuniu "provas esmagadoras" de "conduta inapropriada" do Presidente, segundo o relatório oficial da comissão parlamentar que realizou as investigações.

"O inquérito de destituição mostrou que o Presidente Trump, pessoalmente e através de agentes, dentro e fora do governo, solicitou a ingerência de um país estrangeiro, a Ucrânia, para favorecer a sua campanha de reeleição", segundo este relatório da comissão de Informações da Câmara dos Representantes, com maioria do Partido Democrata.

"O Presidente condicionou um convite (ao Presidente ucraniano) para uma ida à Casa Branca e a ajuda militar à Ucrânia ao anúncio de inquéritos favoráveis à sua campanha" eleitoral, detalharam os autores do documento, que também acusaram Trump de ter "entravado" as investigações.

A Casa Branca já reagiu classificando o documento como uma "impostura", que "não produziu qualquer prova" contra Trump.

"Este relatório só reflete as frustrações" dos democratas, "lê-se como as divagações de um autor de um blogue de baixo nível, que se esforça em provar qualquer coisa, quando não claramente nada", acrescentou a porta-voz, Stephanie Grisham.