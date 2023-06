Vídeo: destroços do submersível Titan retirados do fundo do mar

Antes de serem levantados por gruas, os destroços foram cobertos por grandes lonas © Maxar Technologies/AFP

Os destroços do Titan foram retirados do fundo do mar e trazidos para terra, esta quarta-feira, depois de o submersível ter implodido, no fundo do oceano Atlântico, há quase duas semanas. Estas novas imagens agora divulgadas mostram vários pedaços de destroços metálicos a serem descarregados do navio Horizon Arctic no cais de St. John's, no Canadá.

Os vídeos e fotografias divulgados mostram uma grande peça branca, de metal curvo, enquanto outra parte dos destroços está cheia de cabos e outras peças. Antes de serem levantados por gruas, os destroços foram cobertos por grandes lonas.

A retirada destes destroços acontece dez dias depois de o Titan ter desaparecido durante uma viagem turística organizada pela OceanGate Expeditions e seis dias depois de as autoridades terem confirmado a morte de todas as cinco pessoas a bordo.

As autoridades canadianas anunciaram no último fim de semana que vão abrir uma investigação ao acidente. A Agência de Segurança dos Transportes do Canadá, "enquanto órgão de investigação do Estado do pavilhão do navio de apoio em causa neste acontecimento, vai fazer uma investigação às circunstâncias desta operação realizada pelo navio Polar Prince, com pavilhão canadiano", escreveu em comunicado.

O Polar Prince é o navio que largou, no domingo, no Atlântico Norte, o pequeno submarino de turismo, que terá implodido com cinco pessoas a bordo, como anunciaram na quinta-feira os guarda-costeiros dos EUA.

Foram encontrados destroços perto dos do Titanic, a cerca de quatro mil metros de profundidade. Numerosas inquietações sobre a segurança do submersível da empresa norte-americana OceanGate, conhecidas desde há anos, reapareceram esta semana, enquanto se procurava salvar as pessoas a bordo.