Destruído carvalho plantado em memória de vítima de grupo neonazi na Alemanha

As autoridades alemãs censuraram esta sexta-feira a destruição de um carvalho que foi plantado em memória de uma vítima do grupo neonazi Nacional-Socialista Clandestino (NSU, na sigla em alemão), noticiam as agências internacionais.

As autoridades culpam o grupo NSU pela morte de dez pessoas entre os anos de 2000 e 2017, a grande maioria imigrantes.

Em julho de 2018, o Tribunal de Munique condenou a prisão perpétua a única sobrevivente do grupo neonazista, Beate Zschape, de 43 anos, pela sua participação numa dezena de assassínios racistas, num caso incomum que chocou a Alemanha. O grupo era um trio que Zschape formava com Uwe Mundlos, 38 anos, e Uwe Bohnhardt, 34 anos.

Em 2011, os dois homens foram encontrados mortos a tiro pela polícia que os ia deter, fazendo os investigadores questionarem se foi suicídio coletivo ou se um deles matou o outro antes de se matar.

O NSU assassinou oito pessoas turcas, uma grega e uma agente policial.

Após cinco anos de julgamento, o tribunal considerou Zschape culpada dos dez ataques perpetrados pelo NSU.

As fontes oficiais no leste da cidade de Zwickau afirmam que a investigação está em curso para descobrir quem serrou a árvore que honrava a memória da primeira vítima do grupo, apenas semanas depois de ter sido plantada.

A vítima, Enver Simsek, era florista.

O porta-voz do Governo, Steffen Seibert, condenou esta sexta-feira o ato como "simplesmente chocante".

Seibert afirmou aos jornalistas, em Berlim, que os assassínios foram "motivo de vergonha" e que a Alemanha tem, para com as vítimas e as suas famílias, o dever de as lembrar.