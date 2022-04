Destruído prédio em Mariupol que sobreviveu a duas guerras mundiais

As imagens que mostram o passado e presente do local foram partilhadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia © Twitter

O edifício número 40 da rua Prospect Myru, Avenue of Peace, em Mariupol, sobreviveu a duas guerras mundiais, mas acabou destruído durante a invasão russa. Outrora colorido, está agora destruído e manchado de cinzas.

As imagens que mostram o passado e presente do local foram partilhadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia esta segunda-feira.

Nesta cidade, situada no sul do país, perto do mar de Azov, ainda estão cerca de 100 mil pessoas - do meio milhão de habitantes que ali viviam antes do início da guerra - quase sem alimentos, água ou outros bens essenciais.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de cerca de 12 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

