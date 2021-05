Encontrada droga na fuselagem de avião da TAP na Venezuela

©

Por Guilherme de Sousa 05 Maio, 2021 • 17:56

A polícia venezuelana detetou esta quarta-feira droga na fuselagem de um avião de carga da TAP. A descoberta foi feita por cães pisteiros. A informação foi avançada pela RTP3 e confirmada pela TSF. A própria companhia aérea já confirmou, através de um comunicado, que foi encontrada droga na fuselagem de um avião.

"A TAP confirma que o voo exclusivamente cargueiro Caracas - Lisboa de 5 de maio foi cancelado, estando as autoridades locais a conduzir as investigações relativas a produtos de eventual natureza estupefaciente, que terão sido encontrados no porão de carga, numa ação de controle de segurança obrigatória da aviação civil da responsabilidade da Guarda Nacional Bolivariana", pode ler-se na nota.

Os três tripulantes deste voo cargueiro encontram-se no hotel e a TAP está a prestar toda a colaboração e informações às autoridades locais

O aparelho preparava-se para deixar o país rumo a Lisboa.

A companhia aérea promete mais detalhes sobre o assunto num comunicado que irá emitir nas próximas horas.