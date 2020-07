Detetado novo surto de Covid-19 em matadouro na Alemanha

A Alemanha registou até ao momento cerca de 201 mil contágios © Yann Schreiber/AFP

Por Lusa 19 Julho, 2020 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades alemãs anunciaram, este domingo, que há um novo surto de Covid-19 num matadouro em Lohne com 66 casos já confirmados, mas consideram ser de proporções mais reduzidas do que o registado recentemente em Gütersloh.

As 66 infeções de Covid-19 são o resultado de 1.046 testes realizados a trabalhadores e pessoas que mantiveram contacto com um matadouro de Lohne, no estado federal da Baixa Saxónia (centro da Alemanha), refere a agência de notícias EFE.

Com estes casos, a taxa de infeção semanal naquela zona sobe para 41,13 por 100 mil habitantes. As autoridades alemãs estipularam que a partir dos 50 contágios por 100 mil habitantes avançam com medidas restritivas locais.

Até ao momento, as autoridades locais acreditam que o caso do matadouro de Lohne não tem a gravidade do de Gütersloh, onde se confirmaram mais de 1.500 infeções entre trabalhadores e pessoas com ligações ao matadouro.

A situação em Gütersloh obrigou a restringir a circulação dos cerca de 640 mil habitantes.

Segundo dados do Instituto Robert Koch, a Alemanha registou até ao momento cerca de 201 mil contágios, dos quais cerca de 187 mil já recuperaram e pouco mais de nove mil faleceram.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19