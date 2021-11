Detetado um primeiro caso suspeito da variante Omicron na Alemanha

© Sean Gallup/EPA

Por Lusa 27 Novembro, 2021 • 11:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um primeiro caso suspeito da nova variante Omicron foi detetado na Alemanha numa pessoa recentemente regressada da África do Sul, anunciaram este sábado as autoridades regionais no estado de Hesse (oeste).

"A variante Omicron provavelmente já está presente na Alemanha", assumiu o ministro regional de Assuntos Sociais, Kai Klose, na rede social Twitter, aludindo à nova onda da pandemia de Covid-19 no país.

Os testes realizados na noite de sexta-feira a um passageiro que chegou ao aeroporto de Frankfurt, oriundo da África do Sul, revelaram "várias mutações típicas do Omicron", acrescentou.

A nova variante do coronavírus, detetada na quinta-feira pela primeira vez na África do Sul, é considerada "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentando um risco aumentado de contágio em comparação com outras estirpes, incluindo a Delta, dominante e já muito contagiosa.

"Por causa dessa forte suspeita, essa pessoa está isolada na sua casa. A análise completa dos resultados ainda está em andamento", disse o ministro.

A nova variante já foi detetada na Europa, na Bélgica.

A Omicron também foi identificada no Malauí, em Israel (num passageiro oriundo do Malauí), Botswana e Hong Kong.

A Alemanha está a ser particularmente afetada pela nova vaga da pandemia de Covid-19.

Dados do Instituto Robert Koch (RKI) indicam que a taxa de incidência do novo coronavírus na Alemanha continua a somar novos picos diários desde o início deste mês e situa-se hoje em 444,3 novas infeções por cada 100.000 habitantes em sete dias, o que contrasta com as de 438,2 de sexta-feira e as 362,2 de há uma semana, numa altura em que a campanha de vacinação continua a mostrar sinais de lentidão.

Segundos os dados do RKI de virologia, atualizados hoje de madrugada, a Alemanha contabilizou 67.125 novos casos nas últimas 24 horas e 303 mortes associadas à Covid-19, com o número de infeções ativas a rondar os 813.400.

A taxa cumulativa de internamentos a sete dias está atualmente na Alemanha em 5,97 por 100.000 habitantes, e a ocupação nas unidades de cuidados intensivos com pacientes com Covid-19 é de 18,9% das camas disponíveis

Os dados referem que 71,1% da população da Alemanha (59,1 milhões de pessoas) foram vacinadas, 68,4% (56,9 milhões) com o regime completo, enquanto 8,6 milhões já receberam uma dose de reforço.

Segundo o mais recente balanço da agência noticiosa France-Presse (AFP), divulgado na sexta-feira, a covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante, a Omicron, foi detetada na África do Sul e, segundo a OMS, o "elevado número de mutações" pode implicar maior infecciosidade.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19