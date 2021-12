Detido "assassino em série" suspeito de matar pessoas em situação de sem-abrigo em Miami

A unidade de investigação criminal da polícia executou as buscas na zona dos incidentes © AFP

Um homem foi detido em Miami, no Estado da Florida, acusado de ter morto um sem-abrigo e ferido outro gravemente no mesmo dia, revelou na quinta-feira a polícia local que considera o suspeito um "assassino em série".

O detido está a ser também investigado por um outro homicídio, que aconteceu em outubro, noticia a agência EFE.

Em conferência de imprensa, o chefe interino da polícia de Miami, Manuel Morales, identificou Willy Maceo Suárez, de 25 anos, como o autor dos dois crimes sobre os sem-abrigo.

Segundo o responsável da polícia, os dois primeiros incidentes, que aconteceram na terça-feira, foram associados quando as autoridades receberam uma chamada de emergência a alertar para um homem caído no chão e a sangrar abundantemente da cabeça.

A vítima, sem-abrigo, foi transportada de urgência para o Hospital Jackson Memorial em Miami, com um ferimento de bala na cabeça, e está hospitalizado em estado crítico.

Duas horas depois, a polícia encontrou outra vítima, também um sem-abrigo, com um ferimento fatal causado por uma arma de fogo.

A investigação policial "associou os dois incidentes", quer pelo pouco tempo entre estes, mas também porque as duas pessoas eram sem-abrigo.

As perícias determinaram também que o calibre da arma de fogo utilizada nos crimes é o mesmo.

A unidade de investigação criminal da polícia executou as buscas na zona dos incidentes, à "procura de provas físicas e eletrónicas", e que culminaram com a detenção do suspeito esta quinta-feira.

O detido está acusado de tentativa de homicídio no primeiro incidente, e por homicídio no segundo.

"Os inspetores trabalharam de forma diligente e incansável neste caso, porque sabia que estavam perto [de apanhar o assassino] e sentiram a dor e injustiça que as vítimas sofreram", salientou Manuel Morales.