Detido homem que matou pelo menos cinco pessoas com arco e flechas na Noruega

Por TSF com agências 13 Outubro, 2021 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um homem armado com arco e flechas matou pelo menos cinco pessoas, confirmaram as autoridades, e causou vários feridos, esta quarta-feira, em Kongsberg, no sudeste da Noruega, antes de ser detido e levado para Drammen, informou a polícia local.

"Lamentavelmente, podemos confirmar que há vários feridos e também vários mortos", disse Øyvind Aas, funcionário da polícia local, em conferência de imprensa, citado pela AFP.

"O homem que cometeu este ato foi detido pela polícia e, segundo o que sabemos, só há uma pessoa envolvida", acrescentou.

A polícia recusou revelar quaisquer detalhes sobre o autor do ataque ou as vítimas e sublinhou que as motivações do ataque não são ainda conhecidas.

"Não há uma procura ativa por outras pessoas", disse Aas. Os feridos foram levados para o hospital, contudo o número e os seus estados ainda não são conhecidos.

Notícia atualizada às 22h04