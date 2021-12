Elizabeth II © AFP

A polícia britânica deteve um homem armado, suspeito de invadir a área do Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth II passou o Natal.

O incidente ocorreu no sábado.

De acordo com a imprensa britânica, o homem estava armado com uma besta, semelhante a arco e flecha. De acordo com a polícia, o caso está a ser investigado.

O homem, de 19 anos, foi detido assim que entrou nos terrenos da propriedade.