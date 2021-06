Detido jornalista do extinto diário Apple Daily de Hong Kong

© Jerome Favre/EPA

Um redator do diário extinto Apple Daily de Hong Kong foi detido no domingo à noite no aeroporto de Hong Kong quando tentava sair da cidade, noticiaram esta segunda-feira os meios de comunicação locais.

De acordo com fontes citadas pelo jornal South China Morning Post, Fung Wai-kong foi detido pela polícia para não poder sair da cidade e ainda não foi acusado.

O Apple Daily publicou a última edição na quinta-feira, uma semana depois da detenção de vários executivos acusados de "conluio com forças estrangeiras", um dos delitos ao abrigo da lei de segurança nacional que Pequim impôs no ano passado a Hong Kong.

As autoridades de Hong Kong utilizaram a mesma acusação para congelar os bens do jornal, alegando terem sido publicados mais de 30 artigos em que pedia a aplicação de sanções internacionais contra os Governos de Pequim e Hong Kong.

O fundador do Apple Daily Jimmy Lai, uma das mais conhecidas figuras da oposição pró-democracia de Hong Kong, está preso e também enfrenta várias acusações ao abrigo da lei de segurança nacional.

Esta legislação prevê penas de prisão perpétua para os crimes de secessão, subversão, terrorismo ou conluio com forças estrangeiras, e tem sido fortemente criticada pelo movimento pró-democracia na cidade, que acredita que a legislação acabará com a autonomia e as liberdades de que gozava a antiga colónia britânica.