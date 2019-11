Detido mais um suspeito no caso de camião com 39 cadáveres

O motorista do camião está acusado de 39 crimes de homicídio, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro © Reuters

Foi detida mais uma pessoa no caso do camião em que foram encontrados 39 corpos. A polícia britânica prendeu esta manhã um homem de 23 anos, natural da Irlanda do Norte, por suspeira de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal.

Em comunicado as autoridades esclarecem que o homem foi detido numa autoestrada a 40 quilómetros de Londres, de acordo com a agência Reuters.

O motorista do camião está acusado de 39 crimes de homicídio, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro.

Todos os migrantes, 31 homens e oito mulheres, eram naturais do Vietname, onde foram detidas dez pessoas nos últimos dias por envolvimento no caso.