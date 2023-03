Detido chefe da estação ferroviária de serviço quando dois comboios colidiram

© Achilleas Chiras/EPA

Foi detido o chefe da estação ferroviária da cidade de Larissa que estava de serviço quando um comboio de passageiros e um de carga colidiram, na Grécia, provocando pelo menos 36 mortos e 85 feridos.

Trata-se de um homem de 59 anos, avança pela agência AFP, que cita fonte da polícia local.

Os motivos do acidente ainda estão sob investigação do Ministério Púbico grego, mas tudo indica que se tenha tratado de um erro humano.

Ou os dois comboios circulavam na mesma via e embateram a alta velocidade ou um dos comboios descarrilou e ao sair da linha chocou com o outro que seguiria numa via paralela, de acordo com o canal de televisão grego SKAI TV.

O governador regional da área da Tessália, Costas Agorastos, disse à televisão grega Skai que os dois comboios colidiram frontalmente.

Vários vagões descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o acidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (22H00 de Lisboa) perto de Tempe, a cerca de 380 quilómetros a norte de Atenas.

A operadora ferroviária Hellenic Train informou que o comboio de passageiros, que ligava Atenas à cidade de Tessalónica, no norte do país, transportava cerca de 350 pessoas no momento da colisão.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, decretou luto nacional de três dias pelas vítimas da tragédia.

A partir desta quarta-feira e até à próxima sexta-feira, todas as celebrações públicas estão suspensas e as bandeiras estarão a meia haste em todos os edifícios públicos.

Kyriakos Mitsotakis está a viajar para o local do acidente, tendo que a Presidente do país, Katerina Sakelaropulu, prometido que também irá visitar a região em breve.