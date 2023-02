Detido professor que denunciou proibição das mulheres estudarem no Afeganistão

As mulheres afegãs têm visto os seus direitos negados desde a chegada dos taliban ao poder © AFP

As autoridades afegãs "espancaram e prenderam" quinta-feira um professor que denunciou na televisão a proibição de estudar na universidade imposta às mulheres pelo regime taliban, revelou o assistente do docente universitário.

Em dezembro, durante uma entrevista em direto num dos canais de televisão privados mais importantes do país, o TOLOnews, Ismail Mashal rasgou os diplomas que obteve ao longo da carreira para defender o direito das mulheres ao ensino superior.

Apesar das promessas de flexibilização, os taliban, que reconquistaram o Afeganistão em agosto de 2021, retomaram então a interpretação ultra rígida do Islão que marcou a primeira passagem pelo poder (1996-2001) e têm vindo a multiplicar as medidas destinadas a expulsar as mulheres do espaço público.

Nos últimos dias, vários canais de televisão locais mostraram Mashal, que também deixou três universidades particulares em Cabul, a empurrar pelas ruas da capital uma espécie de carrinho de supermercado cheio de livros, que os ia oferecendo a transeuntes.

"[Mashal] foi impiedosamente espancado e levado de uma maneira muito desrespeitosa por membros do Emirado Islâmico", nome oficial do regime taliban, denunciou o assistente, Farid Ahmad Fazli, à agência noticiosa France-Presse (AFP).

O diretor do Ministério da Informação e Cultura afegão, Abdul Haq Hammad, confirmou a prisão.

"O professor Mashal tem vindo a realizar atos provocatórios contra o sistema há algum tempo. Os serviços de segurança levaram-no para interrogatório no quadro de uma investigação", escreveu hoje Haq Hammad na rede social Twitter.

O professor foi preso quinta-feira sem "ter cometido nenhum crime", disse Fazli, sublinhando que Mashal ofereceu os livros a "irmãs [mulheres] e homens" e que o professor está detido num local desconhecido.

As imagens de Mashal a mostrar-se irritado em direto na televisão e a rasgar os diplomas académicos rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Na sociedade profundamente conservadora e patriarcal do Afeganistão, é raro, refere a AFP, ver um homem a protestar contra a privação dos direitos das mulheres.

Mashal tem afirmado frequentemente que continuará a campanha pelos direitos das mulheres.