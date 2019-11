© Lisaa Soares / Global Imagens

Por TSF 03 Novembro, 2019 • 15:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um homem de nacionalidade brasileira terá sido detido este domingo pelas autoridades suíças suspeito de ter matado o português encontrado num hotel em Zurique, avança a SIC Notícias.



De acordo com o site do canal, ainda não foram divulgadas as motivações do crime.

Pub Pub

O português foi encontrado na sexta-feira por uma empregada de limpeza do hotel onde estava hospedado e vários órgãos de comunicação social avançam que terá sido esfaqueado.