Detido suspeito de ataque que fez dezenas de feridos no metro de Nova Iorque

Por TSF 13 Abril, 2022 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Nova Iorque deteve esta quarta-feira um homem suspeito de ser o autor dos disparos que provocaram dezenas de feridos no metro de Brooklyn. Pelo menos 29 pessoas receberam tratamento hospitalar, sendo que 10 foram baleadas na manhã de terça-feira na estação de metro de Brooklyn.

De acordo com a CNN, cinco pessoas continuam hospitalizadas devido aos ferimentos. Para o local, foram mobilizados centenas de veículos de emergência.

Em conferência de imprensa, a polícia de Nova Iorque confirmou que o suspeito tem 62 anos e chama-se Frank James. Trata-se de um homem com vários registos no cadastro e mandados de detenção em vários estados norte-americanos, como o Wiscosin, Nova Jérsia e Nova Iorque.

De acordo com os investigadores, o suspeito agora detido "disparou 33 vezes sobre nova-iorquinos inocentes", acrescentando que a arma do crime, uma Glock de nove milímetros, foi recuperada "do local do crime".