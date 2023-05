Detido suspeito de matar quatro pessoas em ataque com faca e arma de fogo no Japão

© AFP

A polícia japonesa deteve esta sexta-feira o suspeito de matar quatro pessoas, incluindo dois agentes, num ataque com faca e arma de fogo no centro da província de Nagano, no centro do Japão.

O suspeito, que estava escondido desde a tarde de quinta-feira dentro de uma casa numa fazenda em Nakano (nordeste da cidade de Nagano), foi detido por volta das 04h30 (20h30 de quinta-feira em Lisboa), adiantou à agência France-Presse (AFP) um porta-voz da polícia local.

Uma mulher que ficou ferida no ataque, mas que não pôde ser resgatada de imediato, sucumbiu aos ferimentos, elevando o número de mortos para quatro, acrescentou o porta-voz.

Na tarde de quinta-feira, outra mulher foi esfaqueada nas costas pelo suspeito, que teria cerca de trinta anos.

Este homem, descrito pelas autoridades como maníaco, matou a tiro dois polícias que tinham chegado ao local, antes de se refugiar na casa que pertencia ao seu pai, que seria um autarca local de Nakano, segundo a agência de notícias Kyodo News.

A polícia local tinha especificado durante a noite que duas mulheres conseguiram deixar a habitação antes da detenção do suspeito, uma destas a própria mãe, segundo a Kyodo.

Uma das testemunhas contou que estava a trabalhar numa quinta quando, pouco depois das 16:00 de quinta-feira (08:00 de quinta-feira em Lisboa), uma mulher surgiu a correr pela estrada a pedir ajuda antes de cair.

"Atrás dela estava um homem camuflado com uma longa faca, que a esfaqueou pelas costas", acrescentou à estação japonesa NHK.

Esta testemunha, de 72 anos, referiu ainda que ligou para os serviços de emergência.

Ainda segundo a NHK, o homem 'recebeu' a polícia com tiros de espingarda, encostando a arma contra uma janela de um dos veículos policiais e efetuando dois disparos.

Os habitantes das imediações de Nakano - a nordeste da cidade de Nagano (centro) onde ocorreram os factos - foram instados pelas autoridades locais a permanecerem em casa.

Homicídios voluntários são muito raros no Japão, onde o porte de armas de fogo é altamente regulamentado.

O Japão foi abalado no ano passado pelo assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi morto com uma arma de fogo caseira enquanto fazia um discurso eleitoral em Nara, no oeste do país.

No mês passado, um jovem foi detido após lançar um artefacto explosivo improvisado na direção do primeiro-ministro em exercício, Fumio Kishida, que se dirigia a um pequeno porto pesqueiro no departamento de Wakayama (oeste), tendo escapado ileso ao ataque.