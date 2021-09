Detidos todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado no Sudão

Protestos no Sudão © Ibrahim Ishaq/AFP

Todos os envolvidos numa tentativa de golpe de Estado no Sudão, que o exército sudanês conseguiu evitar nas últimas horas, foram presos e estão agora a ser interrogados, noticiou a agência oficial sudanesa SUNA.

Anteriormente, a rádio e televisão oficial do país disse que esta tentativa de golpe de Estado foi levada a cabo por "várias dezenas" de membros da divisão blindada de Omdurman, uma cidade perto da capital, Cartum, e de Wadi Sidna.

Entretanto, Mohamed al Faki, um dos membros do Conselho Soberano, o mais alto órgão do Governo da transição criado em 2019 no Sudão após a queda do ditador Omar al Bashir, disse na sua conta do Facebook que "a situação está sob controlo".

Uma tentativa fracassada de golpe de Estado ocorreu na manhã desta terça-feira, no Sudão, noticiaram os meios de comunicação do Estado, sem identificar os autores do mesmo.

"Houve uma tentativa de golpe fracassada, o povo deve opor-se" a esta situação, referiram os meios de comunicação estatais.

"Tudo está sob controlo. A revolução é vitoriosa", escreveu numa mensagem na rede social Facebook Mohammed al-Fiky Suliman, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

Al-Fiky Suliman também pediu aos sudaneses que protejam a transição governamental.

Uma fonte do Governo também confirmou à agência de notícias France-Press (AFP) relatos indicando que os autores desta tentativa de golpe tentaram assumir o controlo do prédio dos meios de comunicação do Estado, mas "falharam".

Separadamente, uma fonte militar sénior disse que um grupo de oficiais militares estava "envolvido na tentativa", mas este grupo foi "imediatamente" impedido de levar por diante a tentativa de golpe.

Outra fonte militar indicou à AP que altos escalões militares também estavam envolvidos na tentativa de golpe.

O trânsito no centro de Cartum parecia fluido, de acordo com a AFP, inclusive em torno do quartel-general do exército.

Os serviços de segurança sudaneses, no entanto, bloquearam a ponte principal que liga Cartum à cidade de Omdurman, do outro lado do Nilo.

A tentativa de golpe de Estado teve como alvo o Governo de transição sudanês estabelecido após a queda, em março de 2019, do Presidente Omar al-Bashir, deposto após 30 anos à frente do Governo do Sudão.

O Sudão está a passar por uma transição frágil e marcada por dificuldades económicas e profundas divisões políticas.

Nos últimos meses, o Governo empreendeu uma série de reformas económicas difíceis, com o objetivo de qualificar-se para um programa de alívio da dívida do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Essas medidas, incluindo a redução de subsídios e o estabelecimento de uma flutuação controlada da moeda local, foram consideradas muito severas por muitos sudaneses.

Manifestações esporádicas ocorreram recentemente em todo o país para protestar contra as medidas apoiadas pelo FMI e o aumento do custo de vida.