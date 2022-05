Ursula von der Leyen © Ludovic Marin/AFP

Por Carolina Quaresma 09 Maio, 2022 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Devemos refletir, pensar e planear uma Europa unida, rejeitando a fadiga daqueles que deixam sempre para amanhã", destaca Ursula Von der Leyen na cerimónia que assinala o Dia da Europa no Parlamento Europeu.

A presidente da Comissão Europeia condena as "tentativas flagrantes da Rússia de voltar a escrever a nossa história e querer redesenhar o mapa da Europa". "Ficar parado significa regredir e os europeus não querem cometer esses erros", afirma.

Von der Leyen destaca as 49 propostas apresentadas como algo que vai "ajudar a melhorar o dia-a-dia dos europeus".

"Chegou o momento de atuar para apresentarmos resultados. Podemos conseguir aquilo que queremos com as forças que temos, apesar da pandemia e da guerra", considera a presidente da Comissão Europeia, adiantando que as propostas vão ser estudadas a partir do próximo mês.

"Indicaram-nos o caminho e agora cabe-nos a nós perceber a melhor forma de agir, alterando os tratados caso seja necessário", diz Ursula von der Leyen, reforçando que "a democracia não ficou obsoleta e destina-se a melhorar a vida das pessoas".

A presidente da Comissão Europeia também recorda David Sassoli e destaca a Importância da democracia participativa.

Ursula Von der Leyen compara a imagem do Parlamento Europeu "por oposição ao desfile em Moscovo". "Nunca devemos tomar por garantida o que a Europa é. É um sonho."

A presidente da Comissão Europeia fala sobre a Ucrânia, dizendo que "o futuro da Europa é também o futuro dos ucranianos".

"Glória à Ucrânia. Viva a Europa", termina.