"Devo deixar a liderança do Twitter?" Elon Musk lança sondagem... e a maioria responde "sim"

Elon Musk pediu aos utilizadores do Twitter que decidam se deve permanecer no comando da rede social, depois de admitir no domingo ter cometido um erro de lançar novas restrições à publicação de menções a redes sociais concorrentes.

Em mais uma mudança de política, o Twitter anunciou que os utilizadores iam deixar de poder partilhar ligações com o Facebook, Instagram, Mastodon e outras plataformas que a empresa descreveu como "proibidas". Mas a medida gerou tantas críticas, inclusive de ex-defensores do novo proprietário bilionário do Twitter, que Elon Musk prometeu não fazer mais mudanças importantes nas políticas sem antes fazer uma consulta online aos utilizadores.

"Desculpem-me. Não vai acontecer de novo", escreveu Musk, antes de lançar uma nova consulta de 12 horas questionando se deveria deixar o cargo de chefe do Twitter, adiantando que ia "respeitar os resultados desta votação."

A votação sondagem foi encerrada pelas 11h20 desta segunda-feira e maioria dos utilizadores (57,5%) votou "sim", mas Elon Musk ainda não se pronunciou sobre os resultados.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. - Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

A ação para bloquear os concorrentes foi a última tentativa de Musk de reprimir certos discursos, depois de na semana passada ter encerrado uma conta no Twitter que estava a rastrear os voos de seu jato particular.

As plataformas proibidas incluíam sites populares, como Facebook e Instagram, e os rivais iniciantes Mastodon, Tribel, Nostr, Post e o Truth Social do ex-presidente Donald Trump.

O Twitter não deu nenhuma explicação da razão da escolha destes sete sites para a lista negra do Twitter, em prol de outros como o Parler, TikTok ou LinkedIn.

O Twitter também anunciou suspender, pelo menos temporariamente, as contas que incluíssem estes sites proibidos nos seus perfis.

Um caso de teste foi o do investidor Paul Graham, que no passado elogiou Musk, mas no domingo disse aos seus 1,5 milhões de seguidores no Twitter que esta última decisão tinha sido a "gota d'água" para o passar a encontrar no Mastodon, depois de a sua conta no Twitter ser suspensa, e logo depois restaurada, uma vez que Musk prometeu reverter a política poucas horas antes.

Elon Musk disse ainda que o Twitter ainda vai suspender algumas contas de acordo com a política, mas "somente quando o objetivo primário dessa conta for a promoção de concorrentes".

O Twitter já tinha tomado medidas para bloquear links para o Mastodon depois de a sua principal conta no Twitter publicar sobre a controvérsia @ElonJet na semana passada.

O Mastodon cresceu nas últimas semanas como uma alternativa para os utilizadores do Twitter insatisfeitos com a reforma de Musk, desde que comprou a empresa no final de outubro e começou a restaurar contas que considerou violrem as regras da liderança anterior do Twitter contra o ódio e a violência.

Musk baniu na quarta-feira permanentemente a conta @ElonJet e depois mudou as regras do Twitter para proibir a partilha da localização sem o consentimento do visado.

Musk baniu jornalistas que estavam a escrever sobre o seu jato, que ainda podem ser encontradas em outros sites de redes sociais, alegando que estavam a transmitir "basicamente coordenadas de assassinato".

Elon Musk usou esta justificação para a decisão de suspender na semana passada contas de vários jornalistas que cobrem a plataforma de rede social e Musk, entre eles repórteres que trabalham para o The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America e outras publicações, mas muitas dessas contas foram, entretanto, restauradas.

Este fim de semana, Taylor Lorenz, do The Washington Post, tornou-se o último jornalista a ser banido temporariamente do Twitter, com a conta suspensa depois de postar uma mensagem no Twitter marcando Musk e solicitando uma entrevista.

A editora executiva do The Washington Post, Sally Buzbee, considerou esta decisão uma "suspensão arbitrária de outro jornalista do Post" que minou ainda mais a promessa de Musk de administrar o Twitter como uma plataforma dedicada à liberdade de expressão.

"Novamente, a suspensão ocorreu sem aviso, processo ou explicação -- desta vez porque o nosso repórter apenas pediu comentários de Musk para uma história", denunciou Buzbee. Ao meio-dia de domingo, a conta de Lorenz foi restaurada, assim como o tweet que se pensa ter causado a suspensão.

Musk foi questionado no tribunal em 16 de novembro sobre como divide o seu tempo entre a Tesla e outras empresas, incluindo SpaceX e Twitter, e testemunhou no tribunal sobre a contestação de um acionista ao plano de remuneração de Musk como CEO da empresa de carros elétricos.

Musk disse que nunca pretendeu ser presidente executivo (CEO) da Tesla e que também não queria ser CEO de nenhuma outra empresa, preferindo ver-se como engenheiro. Musk também disse esperar que uma reestruturação organizacional do Twitter seja concluída na próxima semana, declaração que fez há mais de um mês.

Numa brincadeira pública com os seguidores do Twitter no domingo, Musk expressou pessimismo sobre as perspetivas de um novo CEO, dizendo que essa pessoa "deve gostar muito de dor" para administrar uma empresa que "está no caminho certo para a falência".

"Ninguém quer o trabalho que pode realmente manter o Twitter vivo. Não há sucessor", disse Musk.