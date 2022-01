Dez milhões de bebés. China regista recorde mínimo de nascimentos em 2021

A China conta com uma população de 1,41 mil milhões de pessoas © Hector Retamal/AFP

A China registou, no ano passado, um recorde mínimo de nascimentos. Em 2021, nasceram 10 milhões de crianças, em comparação com 12 milhões em 2020. É a taxa de natalidade mais baixa desde 1949, altura em que o departamento de estatísticas começou a reunir estes dados.

A população da China tem crescido ao seu ritmo mais lento desde 1960. De acordo com os dados do Gabinete Nacional de Estatística, a taxa de natalidade da segunda maior economia do mundo caiu de 8,52 nascimentos por mil pessoas, em 2020, para 7,52 em 2021. Já a taxa de crescimento natural da população baixou de 1,45 para 0,34 por cada mil pessoas.

A China abandonou a política de filho único em 2016, substituindo-a por um limite de dois filhos para tentar evitar os riscos económicos de uma população que envelhece rapidamente. No ano passado, as autoridades chinesas alargaram ainda mais a política para permitir aos casais ter três filhos. No entanto, devido aos custos de vida mais elevados, as mudanças não conseguiram provocar um boom de bebés.

"O desafio demográfico é bem conhecido, mas a velocidade de envelhecimento da população é claramente mais rápida do que o esperado", disse Zhiwei Zhang, economista chefe da Pinpoint Asset Management, acrescentando que "o crescimento potencial da China está provavelmente a abrandar mais rapidamente do que o esperado".

O país tem agora uma população de 1,41 mil milhões de pessoas.