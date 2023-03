Dez mortos e dois polícias feridos em onda de violência no México

© Elizabeth Ruiz /AFP

Dez pessoas morreram e dois polícias ficaram feridos na quarta-feira em confrontos no estado de Michoacán, no oeste do México, informaram as autoridades.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a violência começou nas primeiras horas da manhã de quarta-feira no município de Tarímbaro.

A Procuradoria-Geral do Estado adiantou que grupos de assassinos contratados invadiram três casas, onde mataram três homens e uma mulher. Duas das vítimas foram queimadas.

A mesma instituição deu conta também da descoberta dos corpos de dois homens, com vestígios de tortura e ferimentos de bala, a apenas dez quilómetros de Tarímbaro.

A oitava vítima foi um homem morto a tiro por um grupo de atacantes que invadiu a casa onde habitava, no bairro Pablo Galeana, a sul da cidade de Morelia.

A Guarda Civil de Michoacán informou que outros atacantes também foram responsáveis por atos de violência em vários pontos do município de Zitacuaro, a leste de Michoacán e na fronteira com o estado do México, onde uma loja de conveniência e uma carrinha de transporte público foram incendiadas.

Neste município, agentes da Guarda Nacional e da Guarda Civil conseguiram matar dois dos atacantes, com dois polícias a serem baleados.

O Exército, a Guarda Nacional e a Guarda Civil mantêm operações especiais de busca dos grupos armados.

Nestas zonas de Michoacán, operam o cartel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana (cujo principal reduto é o estado do México), Los Caballeros Templarios e o cartel Los Correa. Todos estes grupos lutam pelo controlo da produção e tráfico de droga.