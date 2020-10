Dez pessoas desaparecidas nas inundações em França

Nice, França © Valery Hache/AFP

Por Lusa 03 Outubro, 2020 • 01:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dez pessoas, incluindo dois bombeiros, desapareceram esta sexta-feira na região de Nice, França, na sequência de chuvas intensas que provocaram inundações descritas pela agência meteorológica Météo France como "excecionais".

"Dois bombeiros, um oficial dos bombeiros e um bombeiro voluntário, foram levados no seu veículo, os colegas viram-nos ser levados pela água em Bollène-Vésubie", disse à AFP o deputado do LR Eric Ciotti, presente no centro de operações de bombeiros.

As autoridades locais tinham primeiro dito à AFP que duas pessoas tinham sido dadas como desaparecidas em Roquebillière, uma localidade de 1.800 habitantes situada cerca de 50 quilómetros a norte de Nice, no sudeste de França.

Uma terceira pessoa foi então dada como desaparecida em Tende, no parque Mercantour. De acordo com o último relatório dos bombeiros, cinco outras pessoas eram procuradas, sem pormenores sobre os locais onde foram vistas pela última vez.