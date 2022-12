Dez pessoas resgatadas com vida após avalanche na Áustria

© Peter Rinderer/AFP

Foram resgatadas com vida as dez pessoas que estavam desaparecidas na sequência de uma avalanche de neve numa pista de esqui, na Áustria. De acordo com a agência de notícias austríaca, quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma em estado grave, e seis conseguiram sair ilesas.

A avalanche começou no domingo por volta das 15h00 horas locais (14h00 em Lisboa) a uma altitude de 2720 metros e atingiu uma pista de esqui na aldeia de Lech, na região de Vorarlberg, no oeste da Áustria.

Após o primeiro alerta, foram mobilizados para o local meios de busca e salvamento.

Vários helicópteros estiveram envolvidos nas operações de busca até anoitecer.

Os meios aéreos estiveram no local para poderem transportar os feridos de forma mais rápida à medida que foram sendo localizados.

De acordo com relatórios da polícia, cerca de 200 pessoas estiveram mobilizadas nas operações de busca e salvamento, que envolve também equipas cinotécnicas.