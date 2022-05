Dezanove pessoas atropeladas no Nebraska. Há pelo menos dois mortos

Nebraska © AFP

Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas depois de um acidente que envolveu dois carros e provocou o atropelamento de um grupo de peões na cidade de Lincoln, no estado do Nebraska, nos EUA.

As duas mortes foram dos ocupantes de um dos veículos envolvidos no embate, refere o The Washington Post.

"Alguns peões também estiveram envolvidos no acidente", refere a polícia de Lincoln. Dos feridos, transportados para o hospital, incluem "pessoas que estavam no passeio no momento do embate" entre veículos.

O departamento da polícia da cidade do estado do Nebraska admite estar a investigar o acidente e aconselhou à população que evite a passagem na área.