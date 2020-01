Dezenas de detidos em protesto contra comerciantes chineses em Hong Kong

O protesto passou pelas principais ruas do distrito, onde os manifestantes entoaram slogans contra os compradores © Jerome Favre/EPA

Milhares de pessoas de Hong Kong voltaram este domingo às ruas da cidade para protestar contra os comerciantes da China continental perto da fronteira, uma ação que terminou com dezenas de detidos pela polícia.

Embora o protesto tenha começado pacificamente, ao final da tarde alguns manifestantes saíram da rota combinada e lançaram coquetéis molotov contra os agentes, o que os levou a retaliar com gás lacrimogéneo.

A intervenção terminou com dezenas de detidos, noticiou a imprensa local.

Os manifestantes reuniram-se em Sheung Shui, a apenas alguns minutos de carro da fronteira chinesa, onde os moradores locais se queixam há anos dos transtornos causados pelos comerciantes da China continental que compram ali produtos para revender.

A prática, conhecida como "comércio paralelo", permite que os comerciantes lucrem com as diferenças de preços entre a China continental e Hong Kong, que, ao contrário da China continental, não cobra impostos sobre bens e serviços.

Como consequência, os moradores locais ficaram em pior situação, já que o distrito foi inundado por esse comércio e muitas lojas antigas fecharam, sendo substituídas por farmácias e lojas de cosméticos que atendem os comerciantes.

O protesto passou pelas principais ruas do distrito, onde os manifestantes entoaram slogans contra os compradores, que durante a última década têm cruzado a fronteira para recolher itens do dia-a-dia, de leite em pó para bebés até cosméticos e bombons de chocolate, revendendo-os na China.

"Devemos dizer a estes comerciantes que esta é a nossa casa", disse um morador ao jornal South China Morning Post.

Os manifestantes instaram o Governo a limitar o número de turistas chineses que visitam a cidade para evitar o custo dos produtos vendidos no distrito, especialmente antes do Festival da Primavera ou do Ano Novo Chinês, que este ano se assinala a 25 de janeiro.

O conselheiro distrital pró-democrático Chan Yuk-ming, um dos organizadores dos protestos deste domingo, disse ao mesmo jornal que os moradores locais foram forçados a sair às ruas porque o Governo não está a tomar medidas para resolver o problema.

"Deveria ser sua responsabilidade regular os comerciantes, mas todo o peso recai sobre nós", disse Chan.

Os protestos chegaram às ruas de Hong Kong de forma massiva a 9 de junho por causa de um controverso projeto de lei de extradição, entretanto retirado pelo Governo, mas transformaram-se num movimento de luta em defesa da democracia e contra o autoritarismo de Pequim.

No entanto, os meses de protestos colocaram a economia de Hong Kong em recessão pela primeira vez em uma década, depois de se contrair 2,9% no terceiro trimestre, afetada pelas quedas das importações e exportações, das vendas a retalho e pelos números decrescentes do turismo.