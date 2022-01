Dezenas manifestantes mortos pela polícia no Cazaquistão

"Ontem à noite, forças extremistas tentaram invadir edifícios administrativos" © AFP

Por Lusa 06 Janeiro, 2022 • 07:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dezenas de manifestantes foram mortos pela polícia na quarta-feira à noite quando tentavam invadir edifícios administrativos no Cazaquistão, disse a polícia do país.

"Ontem à noite, forças extremistas tentaram invadir edifícios administrativos, o departamento de polícia da cidade de Almaty, bem como departamentos locais e esquadras de polícia",afirmou o porta-voz da polícia Saltanat Azirbek, citado pelas agências do país.

"Dezenas de assaltantes foram eliminados e as suas identidades estão a ser identificadas", acrescentou.

Azirbek disse que estava em curso uma operação "antiterrorista" num dos distritos de Almaty, a capital económica do país da Ásia Central, onde os tumultos foram mais violentos.

Imagens difundidas nos meios de comunicação social e nas redes sociais mostraram lojas a serem saqueadas e alguns edifícios administrativos a serem invadidos e queimados em Almaty, enquanto tiros automáticos podiam ser ouvidos.

Moscovo e os seus aliados na Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO) anunciaram que vão enviar uma "força de manutenção da paz coletiva" ao Cazaquistão, tal como solicitado pela antiga república soviética, que está a ser abalada por tumultos que começaram como um movimento nas províncias por causa do aumento dos preços do gás.

De acordo com o Ministério do Interior do Cazaquistão citado pelos media locais, pelo menos oito elementos das forças de segurança foram mortos e há 317 feridos.