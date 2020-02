DGS esclarece que outros quatro portugueses do navio não estão infetados

© AFP

Quatro dos cinco tripulantes portugueses a bordo do navio Diamond Princess não estão infetados com o novo coronavírus. A confirmação foi dada pela Direção-Geral de Saúde numa nota publicada no site do organismo.

De acordo com a nota, há apenas um português infetado com o Covid-19 a bordo do navio que está há várias semanas de quarentena, no porto de Yokohama, no Japão.

"De acordo com informação das autoridades japonesas, os outros quatro tripulantes de nacionalidade portuguesa apresentam testes negativos", pode ler-se na nota.

Sem respostas, sem comida fornecida pelo navio e sem saber quando vai sair do Diamond Princess, Adriano Maranhão diz-se "revoltado". O português infetado com o novo coronavírus está há várias semanas de quarentena, no porto de Yokohama, no Japão, e lamenta, em entrevista à TSF, a falta de respostas, sublinhando que a embaixada portuguesa já tem conhecimento da sua situação.

