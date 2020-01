Dia do Brexit será celebrado com moeda especial e sem badaladas do Big Ben

O Executivo adiantou que o Conselho de Ministros vai reunir-se fora de Londres, no norte da Inglaterra © Will Oliver/EPA

O dia do Brexit vai ser celebrado em 31 de janeiro com a cunhagem de uma moeda especial, bandeiras nacionais içadas e um discurso do primeiro-ministro britânico, mas o emblemático Big Ben deverá ficar mudo. O Governo britânico indicou esta sexta-feira que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) vai ser marcada porque "é um momento significativo" na história do país, pois "recupera a sua independência", mas que quer aproveitar a ocasião para "sarar divisões e reunir comunidades".

Num comunicado, o executivo adiantou que o Conselho de Ministros vai reunir-se fora de Londres, no norte da Inglaterra, onde a conquista de muitos eleitores ao Partido Trabalhista garantiu a maioria absoluta nas eleições legislativas de 12 de dezembro.

À noite, o primeiro-ministro, Boris Johnson, deverá dirigir-se à nação com um discurso especial. Em termos visuais, o Brexit será celebrado com o içar de bandeiras nacionais em redor da Praça do Parlamento, em Westminster, Londres, enquanto que na residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, será projetado um relógio com a contagem decrescente até às 23h00 de 31 de janeiro.

O Governo confirmou ainda que uma moeda comemorativa vai entrar em circulação naquele dia, com a inscrição "Paz, prosperidade e amizade com todas as nações". Do programa das celebrações não constam, porém, as badaladas do Big Ben, o sino da torre do relógio que faz parte dos edifícios do Parlamento, e que muitos eurocéticos estão a fazer campanha para que seja tocado, tal como faz em ocasiões especiais.

Uma campanha de financiamento coletivo lançada pelo deputado Mark Francois para recolher as estimadas 500 mil libras (587 mil euros) necessárias para pagar o custo de interromper as obras a decorrer na torre já recebeu 242 mil euros (284 mil euros).

Porém, apesar de ter sido ele próprio a sugerir, durante uma entrevista na BBC, aos cidadãos para "darem uma moeda para o bong do Big Ben ['bung a bob for a Big Ben bong']", Boris Johnson distanciou-se da campanha devido ao custo elevado.

À margem das comemorações oficiais, o movimento "Leave Means Leave", de Nigel Farage, que fez campanha pelo Brexit, foi autorizado a fazer uma festa junto ao parlamento entre as 21h00 e 23h15 de 31 de janeiro.

O presidente do Partido do Brexit, Richard Tice, sugeriu o uso de fogo-de-artifício e disse na rádio LBC que, "de uma maneira de outra, o som do Big Ben vai ouvir-se na praça naquela noite", acrescentando: "Temos um plano B, que será tocar muito alto através de uma aparelhagem de som".