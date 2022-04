"Dia do Sol." Coreia do Norte celebra 110.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung

Por Carolina Rico com AFP 15 Abril, 2022 • 21:12 Partilhar este artigo Facebook

A Coreia do Norte celebrou esta sexta-feira o 110.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder. Conhecido como "Dia do Sol", este é um dos eventos políticos mais importantes do país.

Seria expectável um desfile militar em grande escala, como é tradição nesta data, mas a agência de notícias norte-coreana não avança informações nesse sentido.

Já o site de notícias NK News, com sede em Seul, escreve que as suas fontes no Norte ouviram helicópteros e aviões sobrevoarem Pyongyang pouco depois da meia-noite, sugerindo que pode ter havido um desfile militar noturno.

Outro especialista aponta o dia 25 de abril como a data mais provável para o principal desfile militar, data que remonta à fundação das forças armadas norte-coreanas.

"Como há apenas 10 dias entre os dois aniversários, parece difícil organizar um desfile em ambas as datas", disse Yang Moo-jin, professor de estudos norte-coreanos da universidade, citado pela AFP.