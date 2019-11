Dia Mundial dos Pobres assinala-se este domingo pela terceira vez

Papa Francisco © Guglielmo Mangiapane/Reuters

Fruto de reflexão no Ano da Misercórdia em 2016, o papa Francisco decidiu criar este novo Dia Mundial do Pobre. O papa argentino teve objetivos claros de chegar com esta dinamização ao pobre, aquele que vive no limiar da existência.

Ao contrário da ONU, o chefe da Igreja Católica preferiu referir-se ao homem concreto, exaurido de bens e não à pobreza, em geral, que ninguém sabe quem é.

Francisco senta-se este domingo à mesa com 1500 convidados, na sala Paulo VI, onde habitualmente dá as suas audiências.

Nestes dias tocou a Praça de S. Pedro, surpreendendo os que procuravam encontrar remédios gratuitos num posto móvel de saúde.