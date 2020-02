Diário de um português em Wuhan: a retoma das atividades na cidade

© Direitos Reservados

A retoma das atividades em Wuhan.

De acordo com as autoridades locais da província de Hubei, e da sua capital Wuhan, as empresas não devem retomar as atividades de negócios antes do próximo dia 10 de Marco.

O requisito faz parte dos esforços para consolidar as medidas tomadas para o controlo epidémico, que entrou agora numa etapa crucial.

No entanto, aquele não se aplica às empresas essenciais para o controlo da epidemia, serviços públicos e necessidades diárias das pessoas, ou aquelas fundamentais para os interesses públicos e nacionais.

As empresas que retomarem o trabalho devem seguir rigorosamente as medidas antiepidémicas para garantir os direitos e interesses dos trabalhadores, e as autoridades devem aprimorar a orientação e a supervisão em vários setores.

As universidades, faculdades, escolas de ensino básico e secundário de Hubei, escolas profissionais, escolas técnicas e jardins-de-infância devem adiar o novo período escolar até haver uma decisão em contrário.

Durante uma conferência de imprensa realizada na ultima quinta-feira (20 de fevereiro de 2020), as autoridades Chinesas prestaram uma homenagem silenciosa aos trabalhadores médicos que perderam a vida na luta contra o surto do Covid-19,

Até agora, cerca de 2000 trabalhadores médicos foram infetados com o coronavírus e seis vieram a falecer.

Ontem foi anunciado pelas autoridades de Wuhan a construção de mais 19 hospitais de quarentena a fim de receber mais pacientes infetados.

Após a sua conclusão, a cidade terá à sua disposição um conjunto deste tipo de hospitais para tratar cerca de 30.000 pessoas.

Wuhan, 22 de Fevereiro de 2020 (Dia Europeu da Vitima do Crime)