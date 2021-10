© EPA

Dias depois do apagão de várias horas, as aplicações do Facebook estão a sofrer novas falhas, confirmou a empresa tecnológica. Em Portugal, registam-se constrangimentos na rede social Instagram.

No Twitter, a conta de comunicação do Instagram confirma os problemas, garantindo estar a tentar resolver o problema.